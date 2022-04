Marcos Rojo convirtió de penal y todo Boca lo celebró. El Xeneize se ponía en ventaja por 2-1 y empezaba a acercarse a la victoria. Pero todo cambió segundos después: Arsenal de Sarandí sacó del medio, encaró hacia adelante y terminó empatando el juego.

Sebastián Lomónaco recibió la pelota en la banda izquierda y vio un hueco en la defensa azul y oro. Sacó un buen centro de zurda que se abrió y dejó en evidencia a Agustín Rossi y al propio Rojo: Cristian Colmán los anticipó y ganó de arriba para poner el 2-2. ¿De quién fue el error?

Tras el encuentro, le preguntaron a Rojo por lo sucedido y él dio su explicación. "Fue una jugada rápida y nos desbordaron muy fácil. Yo seguí la pelota y no lo vi a Agustín y Colmán nos anticipó a los dos. Fue un error colectivo y tenemos que mejorar mucho más porque este club asi lo demanda", sostuvo el zaguero central.

Más allá de esa jugada, a Rojo le dio bronca perder dos puntos en La Bombonera. "Me voy caliente. Todavía no hablé con los compañeros, pero bueno. La calentura es porque se nos escapa otra vez en casa. Teníamos que ganar, veníamos de dos triunfos muy importantes que nos acomodaron en la tabla y teníamos la chance de quedar punteros. Estas cosas no pueden seguir pasando", señaló Marcos.