Hace algunos días explotó el rumor y, desde entonces, todos los hinchas de Boca están expectantes. ¿Arturo Vidal puede ser el refuerzo estrella que rompa el mercado en el fútbol argentino? El sueño del mediocampista chileno de ponerse la camiseta azul y oro y su situación actual en el Inter de Milán alimentan la ilusión de toda la gente del Xeneize.

El periodista partidario Sebastián Infanzón contó un panorama del caso en las últimas horas. "Un integrante del Consejo de Fútbol de Boca habló con Fernando Felicevich, el representante argentino de Vidal. Y este le comunicó que aún el jugador no tomó una decisión. Flamengo volvió a la carga. La semana que viene seguramente decidirá su futuro. Boca lo sigue tentando", dijo.

Y el que tomó la palabra el domingo fue Jorge Bermúdez, integrante del consejo de fútbol del club. "Lo de Vidal sería un sueño, es una estrella. Tanto él, como Cavani... Nosotros seguimos buscando alternativas. Ellos son jugadores de nivel altísimo, que engalanarían a nuestra institución", comentó el colombiano en TNT Sports.

De todas formas, el exfutbolista aclaró que no comprometerán la economía de Boca por un pase. Y que ya es para destacar que figuras como Vidal o Cavani se interesen en el Xeneize: "Se harán todos los esfuerzos posibles terrestres, no una cosa loca. Lo importante es que ellos mostraron vocación y ganas de jugar en el club, más allá de que en la realidad se pueda dar o no".