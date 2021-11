A mitad de año, Carlos Tevez comunicó su decisión de irse de Boca. Y también avisó que no tenía muy claro si continuaría con su carrera como futbolista. ¿Se va a retirar o hay algún equipo más en el horizonte?

"Estoy disfrutando la vida. Desde los siete años que no paré y ya me quieren hacer laburar de vuelta, ja", bromeó el delantero sobre su futuro en una charla por Twitch con Alejandro Fantino. "Entreno para bajar lo que como y chupo. Voy a jugar al golf, llevo a las nenas al colegio y paso tiempo con ellas", agregó.

De todas maneras, Tevez volvió a aclarar lo de siempre: "Acá, en Argentina, no jugaría en ningún lado". "Si hay algo afuera se verá, pero por ahora estoy muy bien. Si me aparece algo que me llame la atención y diga ‘Bueno, sí, hago el sacrificio un año’ y la paso bien, no con tantas presiones y todas esas cosas...", explicó.

¿Se deja querer por la MLS de Estados Unidos? "Tiene que ser algo que disfrute. A Flor (su hija) le gusta Washington. Ahí está jugando Wanchope (Ábila). Si llega algo quizás iría para allá nada más por ella. Pero estoy disfrutando mucho. Capaz jugar un añito así y hacer la green card", tiró Carlitos.