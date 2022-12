El martes se supo que Jorge Bermúdez dejará de estar en el día a día del Boca Predio y se alejará de las funciones que tenía en el Consejo de Fútbol. Por una cuestión personal (su padre atraviesa un delicado momento de salud), el "Patrón" regresó a Colombia y mantiene ligado al club pero en una tarea administrativa.

El exfutbolista lo explicó en su charla con "El Show de Boca": "No he tomado licencia, sigo haciendo una labor administrativa a la distancia, que es mi responsabilidad, sigo pendiente en los aspectos deportivos de cada categoría. Dejé las directrices del Vicepresidente y soy parte del Consejo, no me he desvinculado".

¿Cómo se rearma el Consejo de Fútbol ante esta baja? Trascendió que Mauricio Serna será quien se encargue de tener contacto con la prensa ni bien vuelva del Mundial de Qatar 2022 (está trabajando para un medio internacional). Mientras tanto, Marcelo Delgado se hará cargo de las negociaciones, siempre bajo la supervisión de Juan Román Riquelme.

Por otro lado, se espera que Raúl Cascini, quien estaba abocado al plantel de Reserva, retome la actividad junto al equipo de fútbol profesional. ¿Habrá alguna incorporación? El periodista Augusto César reveló en Radio Continental que es una posibilidad: "Creo que Boca a sumar a otro miembro al Consejo de Fútbol. Sé que hay intención de sumar a alguien. Tal vez se incorpore alguien de experiencia. Los nombres ya empezarán a sonar".