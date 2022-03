A lo largo de los últimos años, Cristian Traverso fue crítico cuando vio que Boca fallaba. A pesar de su paso por el club y su amistad con Juan Román Riquelme, no dudó en marcar los errores que él notaba. Y este lunes se dio un reencuentro público con el "10" en TyC Sports.

¿Qué dijo Román sobre Cristian? "Me gusta verlo contento. Para que yo esté sentado acá... Es porque él me ayudó mucho. Cada uno de los compañeros que yo tuve en el club han hecho que el hincha de Boca me tenga mucho cariño y les tengo que estar siempre agradecidos", señaló el ídolo.

"Sé que cuesta hablar públicamente de alguien cuando uno lo quiere mucho, pero uno lo tiene que hacer", mencionó Riquelme. Y agregó: "Sé que a veces se enoja cuando nuestro equipo no juega bien y es normal que lo diga, es parte de su trabajo también, hay que entenderlo. Le duele cuando Boca no gana. Pero sé que está contento cuando nos toca ganar".

Traverso sonrió todo el tiempo mientras Riquelme hablaba. Y todo terminó en una invitación del líder dirigencial de Boca: "Vos sabés, gordo, que te quiero mucho. Espero verte pronto, sabés que acá te esperamos". "Pero hacé el asado, eh... Si me hacés ir hasta Ezeiza", bromeó Cristian. Y Román aclaró: "Hacíamos asados cuando éramos jugadores profesionales, imaginate ahora".