El actual vice de Boca ya decidió quien será el nuevo entrenador de Boca tras una larga espera y coincide en gustos con el ex Presidente xeneize, la cara más visible de la oposición.

Luego de largas jornadas donde reinó el hermetismo y el misterio sobre el tema, finalmente el pasado sábado por la noche Juan Román Riquelme se decidió y cerró al nuevo entrenador de Boca. Es que de no mediar inconvenientes mayores, Jorge Almirón firmará un contrato que ya está acordado el próximo lunes para luego ser presentado y dirigir la primera práctica en el Xeneize, pensando en lo que será su debut ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro este miércoles a las 16:30.

El ex DT de Elche y Lanús fue un nombre que se mantuvo guardado en las entrañas de Boca hasta que el pasado miércoles se lo vio en Ezeiza arribando desde México justo cuando el plantel xeneize viajaba a Venezuela para lo que fue el debut por Copa Libertadores en el empate 0 a 0 ante Monagas. Ahora, tras más de una reunión entre las partes, el acuerdo es total y será él el encargado de reemplazar a Hugo Ibarra y al interinato de Mariano Herrón.

Pese a ser el elegido por Román y por la dirigencia actual, Jorge Almirón parece reunir consenso entre el oficialismo y la oposición política, ya que Mauricio Macri afirmó en más de una ocasión que el perfil de entrenador de Almirón le gustaba, tanto que incluso llegó a pedirlo para la Selección Argentina.

En 2018, cuando el seleccionado que ahora es campeón del mundo buscaba entrenador mientras se desarrollaba el interinato de Lionel Scaloni, Macri confesó que, quien ahora será el DT de Boca, reunía buenas condiciones para agarrar la Albiceleste. "Entre los jóvenes, Almirón me gusta, los equipos que él dirigió marcan algo distinto", expresó en aquel entonces. Claro, en aquel entonces Almirón venía de una histórica final de Libertadores con Lanús y su cotización como DT estaba en su pico más alto.

Según trascendió en momentos en donde el histórico Presidente de Boca y ex mandamás de la Nación expresó esto, Jorge Almirón participaba de los partidos organizados por Macri en la Quinta de Olivos durante su presidencia. Ahora, de la mano de Riquelme y en un bando completamente opuesto, el elegido para asumir como DT Xeneize será uno que gusta por igual en ambos bandos políticos, ya que Román también dejó en claro que Almirón es de su agrado debido a que no es la primera vez que lo busca para Boca en su mandato como vice del club. El lunes firmará contrato y se espera que este domingo esté en La Bombonera, viendo el partido vs Colón junto al "Último 10".