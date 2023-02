La relación entre Juan Román Riquelme y Martín Palermo, dos de los grandes ídolos de Boca, no es la mejor y es de público conocimiento. Aunque claro, esto no significa que ambos no se respeten y así lo demostró el vicepresidente del Xeneize en la previa al duelo con Platense, equipo comandado por el Titán.

A pesar de sus chispazos en los momentos más gloriosos del club de La Ribera, públicamente el máximo ídolo del Xeneize y el goleador histórico se mostraron siempre muy respetuosos. Ahora, a días de un nuevo encuentro, Riquelme repitió la fórmula y los fanáticos hasta sueñan con tener al 9 en algún momento como DT.

Riquelme habló de Palermo en la previa del duelo con Platense y sorprendió a todos

"¿Cómo crees que lo van a recibir a Martín Palermo el domingo?", le preguntaron a Juan Román Riquelme en la conferencia de prensa que brindó este jueves y el 10 no dudó un segundo su respuesta.

"Es uno de los ídolos más grandes que nosotros tenemos. Sin dudas siempre se merece ser recibido de la mejor manera", comenzó Román. Y continuó con su ritmo característico: "Esperemos que le vaya bien donde está dirigiendo, aunque el domingo queremos ganar. Yo fui un afortunado de jugar con él, me ha hecho disfrutar mucho y me ha dado alegrías como compañero y como hincha. Sin dudas va a disfrutar de volver a La Bombonera. La Bombonera es su casa".