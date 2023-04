Boca está con la mente puesta en lo que serán los partidos que se le vienen en el futuro al equipo dirigido por Jorge Almirón, ya que después de afrontar el duelo ante Deportivo Pereira tendrá que mentalizarse en la seguidilla ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, Racing en La Bombonera y Colo-Colo en Chile.

Así como también aparece la situación judicial de Sebastián Villa, quien recién en dos semanas se determinará si será culpable en la causa de Violencia de Género contra Daniela Cortés, en el territorio boquense empiezan a analizar lo que será el próximo mercado de pases. Sí, en muy poco tiempo, los directivos deben resolver muchísimas situaciones complejas.

Posicionándose en lo futbolístico y en lo que será el armado del plantel para el segundo semestre del año, donde Juan Román Riquelme aspirará a que los dirigidos por Almirón estén clasificados a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, recibió un guiño para volver por parte de Jorman Campuzano.

El mediocampista colombiano se encuentra en Turquía, donde actualmente defiende la camiseta de Giresunspor tras el préstamo sin opción de compra que acordaron desde la dirigencia del Xeneize. Y como en junio debe retornar hacia Brandsen 805, el jugador que debutó en Atlético Nacional de la mano del vigente entrenador azul y oro, dialogó con TNT Sports y se refirió a su futuro.

"Si algún día tengo la oportunidad de volver, yo tengo un contrato vigente con Boca, voy a dar lo mejor de mí y volver a ser ese Jorman Campuzano que fui con Russo. Yo sé mis condiciones, sé lo que tengo, ojalá que pueda aportar mucho a la institución porque Boca a mí me brindó todo en mi pero momento", confesó el propio futbolista, quien también destacó el gran apoyo que recibió por parte de Riquelme cuando sufrió la pérdida de su hijo.

Campuzano tuvo palabras de agradecimiento por los actos de humanidad que tuvo el vicepresidente del Xeneize para con él y su familia: "Me apoyé mucho en él. Me dio la mano al 100%, me dijo que pensara bien las cosas, me daba consejos", enfatizó. Y luego confesó por qué disminuyó su rendimiento en el campo de juego: "Me hacía el fuerte en mi casa, pero cuando la veía a mi señora destruida yo le decía que se calmara, era vivir todos los días el mismo entorno".

Con respecto a su actualidad en el fútbol turco, comentó: "Vine acá a sumar minutos. Estoy haciendo las cosas bien y en algún momento, a mitad de año cuando me toca presentarme con ellos, tomarán la mejor decisión". Vale recordar que Jorman Campuzano posee contrato con Boca hasta diciembre de 2025.