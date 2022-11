La rotura de ligamentos que sufrió Marcos Rojo en el partido frente a Sarmiento de Junín le generó un enorme dolor de cabeza a todo el mundo Boca. Y no es para menos, ya que el capitán del equipo que comanda Hugo Ibarra estaba en un alto nivel futbolístico, siendo uno de los grandes responsables de la racha positiva azul y oro, y que derivó en la obtención de la Liga Profesional.

Después de que Juan Román Riquelme comenzara a buscar diversas opciones, donde aparecieron los nombres de Walter Kannemann, Alexis Duarte y Lucas Merolla, entre otros, desde el Consejo de Fútbol se pusieron un nuevo objetivo en el horizonte, e irán detrás de sus pasos.

A lo largo de las últimas horas, y como ya había ocurrido en mercados anteriores, según indicó el periodista Emiliano Raddi en SC Night, Riquelmeposó sus ojos en el zaguero central colombiano, WilliamTesillo. Actualmente, el zurdo de 32 años se encuentra en las filas de Club León, en México, donde posee contrato hasta mediados del 2023, y es bien considerado por el entrenador portugués, Renato Paiva.

A mediados de 2020, cuando se atravesaba la pandemia por COVID-19, el Xeneize fue a buscar a Tesillo, y si bien no se produjo su arribo, meses más tarde fue el propio zaguero quien confesó lo cerca que estuvo de arribar al fútbol argentino: “Estuve cerca de ir a Boca, pero no se pudo. En León estoy muy contento, pero si en algún momento se presenta la oportunidad, ¿por qué no ir?”, le indicó a AS México.

En aquel entonces, quien entabló la negociación fue Jorge Bermúdez, uno de los miembros del Consejo de Fútbol. “Es algo que me puso muy orgulloso, que se interesarán en mí, porque todos sabemos lo que representa Boca, no solo en el fútbol argentino, sino a nivel mundial. El fútbol argentino es súper competitivo, tiene grandes equipos, cualquier equipo puede ser campeón. En algún momento me gustaría poder estar ahí”, destacó Tesillo, quien ahora vuelve a aparecer en el radar boquense. ¿Cumplirá su deseo?