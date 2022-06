Este viernes, Sebastián Villa debía presentarse a indagatoria por la denuncia por abuso sexual con acceso carnal hecha por Tamara Doldán pero la misma fue pospuesta por pedido del abogado del futbolista para el 30 de junio, debido a que este mismo día Boca se enfrenta ante Unión y el colombiano quería estar presente con los concentrados, juegue o no debido a que Sebastián Battaglia no pensaba poner titulares para cuidarlos de cara al duelo ante Corinthians por Copa Libertadores.

Sin embargo, tras confirmarse esa postura judicial, salió a la luz una nueva denuncia hacia el delantero de 26 años, siendo esta de una nueva denunciante pero bajo la misma carátula: violencia de género con el agravante de abuso sexual. Sin haberse revelado su nombre, se confirmó que la chica declaró esta mañana en la fiscalía a cargo del caso Villa, la UFI 3 del partido de Esteban Echeverría, donde la fiscal a cargo es Vanesa González.

En la nueva denuncia, quedó asentado lo siguiente: "Yo le pregunté a Tamara dónde estaba mi amiga. Y ella me contesta que estaba en la pieza con Villa. Fui y me metí y estaba Vikingo (el hombre de seguridad del jugador). Le insistí para que la llamara. Cuando abrí la puerta, la veo salir y tenía los ojos llorosos" según lo declarado por la denunciante.

"Cuando salimos, vamos al comedor y empezamos a pelear con mi amiga. Ella me estaba llamando porque quería salir de la pieza. En principio iban a tener relaciones. Hasta que ella le dice que se ponga un preservativo y él no quería", continuó la testigo. Y aseguró: "Cuando ella sale de la pieza, le recrimina a Vikingo: '¿Por qué no me abrís?'. Y él responde: 'Vos ya sabés que yo no los puedo interrumpir'", completó.

En este contexto, apenas fue sacada a la luz esta nueva denuncia, el abogado de Tamara Doldán, Roberto Castillo, afirmó que "una nueva chica realiza una declaración donde Villa estuvo involucrado, pero no quiere denunciarlo por miedo. Quizás en el día de mañana ella pueda denunciarlo correctamente, fueron tres chicas (la víctima y dos chicas más) que fueron invitadas a una fiesta que realizó Villa, y que esta prueba es una prueba intermedia, es del entorno del jugador, no de la victima, por ende es muy importante lo que diga la testigo".

Y si todo esto no fuera ya suficiente en cuanto a la nueva denuncia hacia el delantero de Boca, desde TyC Sports revelaron la existencia de unos chats de Instagram entre Tamara Doldán, la nueva denunciante identificada como N.C y una amiga suya bajo el nombre de F. para preservar ambas identidades. Allí, la conversación entre ambas retrata lo sucedido en aquella noche de junio de 2021, donde sucedieron los hechos denunciados.

Tamara Doldán: - No tenés idea lo que pasé en esa habitación. Y tener que poner la mejor sonrisa por miedo.

Testigo N.C: - Yo diré la verdad (respondiendo al “No tenés idea de lo que pasé en esa habitación”)

N.C: - Ah, ¿viste qué feo? ¿Te acordás cuando F. te dijo lo que le había hecho? Y vos te hiciste la pelotuda. Te seguiste viendo con él, sabiendo que era un violador.

Doldán: - No, yo me puse a llorar peor. Nunca más, jamás lo volví a ver.