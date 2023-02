Cada vez se vuelve más recurrente en el fútbol la metología de los jugadores de emigrar de los equipos con los pases en su poder. Evitando tranferencias entre clubes, los equipos quedan muchas veces "presos" de las decisiones de los futbolistas de marcharse tras la expiración de sus vínculos y buscan un destino que les plazca. Y en esta situación, Boca no es la excepción.

Sin ir más lejos, jugadores como Agustín Rossi, Cristian Pavón y muchos más han tomado este rumbo de marcharse sin dejarle un peso al club por su salida y uno de ellos, a casi dos años de su partida, rompió el silencio acerca de la forma en la que decidió emigrar del Xeneize. En concreto, hablamos de Julio Buffarini.

El ex San Lorenzo se marchó de Boca en julio del 2021 como agente libre y hace horas, en diálogo con ESPN F12, confesó los motivos por los que eligió irse de esta manera. "No me fui enojado, le agradezco a Román porque estaba constantemente en contacto conmigo para renovar. Yo venía estando en un buen momento, me sentía muy bien en lo futbolistico y en el club llevaba tres años y medio, pero no se llegó a un acuerdo porque pesó el tema familiar", comenzó explicando el cordobés de 34 años que milita las filas de Talleres.

Además, añadió: "Tenía la ilusión y el deseo de poder jugar en Europa, sentía que era la última posibilidad a mis 33 años pero la relación era muy buena, incluso lo crucé en un aeropuerto y tuvimos una charla. Estoy agradecido porque quería que me quedara pero fue una decisión familiar". Claro, es que de Boca se marchó rumbo a España para jugar en la segunda división española, primero en el Huesca y luego en el Salamanca.

Luego de este paso de un año por dicho destino, Buffa regresó a Argentina para vestir nuevamente los colores de Talleres y por eso, este sábado en el Mario Alberto Kempes recibirá a Boca por la Liga Profesional. Sobre esto, el defensor cerró la parte de la entrevista dedicada al Xeneize al expresar: "Sabemos lo que es Boca y la jerarquía que tiene. Va a ser un partido difícil como todos, y apretado, y ni hablar cuando está Boca al frente. La banda izquierda con Seba (Villa) y Frank (Fabra) es su arma, se conocen bien y son desequilibrantes cuando pasan la mitad de la cancha. Espero que me toque jugar y sino aconsejare al que juegue en mi posición cómo neutralizar a Villa".