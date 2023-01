El ex entrenador del Xeneize, actualmente en el Canalla, busca a dos futbolistas que él mismo llevó al club de la Ribera.

Los caminos de Boca y Miguel Ángel Russo se cruzan una vez más. El primer director técnico elegido por Juan Román Riquelme en su ciclo se encuentra en Rosario Central, reemplazando en el puesto al mismísimo Carlos Tevez. Tras su paso por el Al Nassr, el entrenador de 66 años arma el plantel del Canalla.

Aprovechando este vínculo que tiene con el Xeneize y varios de sus ex dirigidos, el DT levantó el teléfono y se comunicó con dos futbolistas del plantel de Hugo Ibarra para tentarlos a cambiar de club. Ninguno de los dos es titular y un traspaso podría ayudarlos a sumar más rodaje.

Se trata de Nicolás Orsini y Esteban Rolón, dos que llegaron a Boca durante el mando de Miguel y que actualmente no son titulares y no terminaron de ganarse al hincha desde su llegada. Hasta el momento, no trascendió la respuesta de los apuntados.

La situación de los dos futbolistas es bastante similar, ya que no son titulares y todo indica que tampoco serán la primera opción del banco de suplentes. El regreso de Equi Fernández complica a Rolón, que ya corría por detrás de Alan Varela. Orsini, pese a que jugaría el primer amistoso como titular, sabe que es suplente de Benedetto y que el club busca reforzarse con otro centrodelantero.