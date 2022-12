Durante mucho tiempo, Ricardo Gareca estuvo en la lista de candidatos a ser director técnico de Boca. Su gran trabajo en el fútbol argentino durante los últimos años y su enorme rendimiento como entrenador del seleccionado de Perú lo posicionaron como uno de los favoritos del Xeneize. Sin embargo, la opción nunca se pudo concretar.

El "Tigre" incluso apareció entre los posibles DT del conjunto azul y oro para la temporada 2023, cuando Hugo Ibarra todavía no estaba afianzado. Sin embargo, la decisión del Consejo de Fútbol es que el "Negro" siga por un año más para que tenga la posibilidad de dirigir al equipo en la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Gareca sobre el puesto de DT de Boca? "En Boca me formé toda mi vida, desde las divisiones inferiores y forma parte de una parte de mi vida, debuté, me afiancé en primera división. Me hablaron en un momento antes de que asuma Román, en la época de Angelici, antes de que asumiera Alfaro pero no llegamos a concretar nada porque no tenía contrato con Perú", señaló en TNT Sports.

Y ahí salió el tema de Ibarra: "Sí intentaron hablar, pero en cuanto a Boca hay muchos jugadores históricos que son directores técnicos, que ganaron mucho, que son ídolos y a mí me parece muy bien la oportunidad que se le brinda a Battaglia, Ibarra porque tienen una historia muy grande en Boca". "Aparte, las han aprovechado porque salieron campeón. Para esta clase de equipo es esperar que se dé la posibilidad", agregó el "Tigre".