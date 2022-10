Boca depende de sí mismo. Ganando los cinco partidos, el equipo de Hugo Ibarra sería campeón de la Liga Profesional y luchará por ello. Mientras tanto, el Consejo de Fútbol y la Comisión Directiva ya piensan en diciembre y el Patrón Bermúdez habló de la continuidad del entrenador más allá de diciembre. ¿Se queda?

"Desde el momento en que el Consejo me buscó para hacerme cargo en este momento, yo sé que es partido a partido, tratar de dejar todo por este club. Yo amo a este club, todos lo saben, y voy a hacer todo lo posible para llevarlo al éxito. Y no pienso en el año 2023, sinceramente no lo pienso", dijo Ibarra hace algunas fechas. Aunque la dirigencia sí comienza a pensar en el año que viene...

Desde el Consejo volvieron a hablar de la continuidad de Ibarra en Boca: ¿se queda?

Después de varios rumores que aseguraron que Riquelme estaba muy conforme con Ibarra y lo pensaba para afrontar la próxima Copa Libertadores, Jorge Bermúdez habló en representación del Consejo de Fútbol. ¿Qué dijo el Patrón sobre la continuidad del ídolo al mando del primer equipo?

En diálogo con D Sports Radio, Bermúdez no esquivó el tema Ibarra y explicó: "Estamos felices, lo estamos disfrutando y lo queremos con nosotros". Aunque no se apresuró:"No lo aseguramos ni lo descartamos para el año que viene. En su momento se tomaran las decisiones con el Consejo".

Por otra parte, el Patrón se hizo un espacio para hablar de los famosos asados que comparten desde antes de la victoria con River en La Bombonera: "Fue una gran idea del vicepresidente (Riquelme), del Consejo y la institución para integrar a los futbolistas del plantel".