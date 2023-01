El referente del Xeneize no tiene asegurado su futuro en La Ribera y un club del exterior habría puesto sus ojos en él.

Se terminó la pretemporada y Boca, campeón de los dos últimos torneos en la Liga Profesional, volverá al ruedo de manera oficial. El verano le sirvió a Hugo Ibarra para probar algunas variantes y sacarse las dudas antes del inicio de la competencia, pero todavía las cosas no parecen estar del todo claras, especialmente en el ataque.

El flojo nivel de Darío Benedetto en el segundo semestre del 2022, línea que se mantuvo en las últimas semanas, le genera preocupación al DT y su puesto como titular no está asegurado mientras compite con juveniles como Langoni o bien el mismo Nicolás Orsini. No es una buena noticia para el Xeneize la actualidad del Pipa.

Para colmo, desde Brasil no parecen aflojar para quedarse con el ex Elche y, según el sitio partidario La Mitad Más 1 en Twitter, el Inter de Porto Alegre aparece nuevamente en el radar como posible destino. No es una novedad que el Colorado quiera quedarse con Benedetto, ya que ha intentado llevárselo en ocasiones anteriores.

Si bien apenas es un rumor de mercado y no hay oferta concreta para Boca ni para el jugador, los contactos podrían intensificarse en los próximos días si la postura del Pipa es marcharse del club. Hasta ahora, el delantero ha manifestado su intención de seguir peleando títulos con la camiseta azul y oro. Como si fuera poco, en La Ribera están buscando la llegada de Roger Martínez en la posición de centrodelantero.