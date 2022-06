Cristian Pavón, Eduardo Salvio y Eros Mancuso. Estos tres futbolistas de Boca son aquellos que dejarán de ser jugadores xeneizes desde el 1 de julio debido a que expiran sus contratos y decidieron no renovar el vínculo debido a diversas razones. Con Kichan, la situación se conoce desde el mercado de pases anterior, donde Atlético Mineiro lo adquirió con un precontrato, lo de Toto fue sorpresivo porque hasta hace días se creía que las negociaciones para su continuidad iban por buen camino hasta que se entrometió Pumas de México y se quedó con su pase.

Con Mancuso, la situación es distinta, ya que el juvenil de Boca buscaba salir del Xeneize en búsqueda de mayor continuidad, y al no arreglar la extensión de su contrato, en lugar de hacerlo mediante una cesión, el ex capitán de la reserva debió marcharse como agente libre, arreglando así con Estudiantes de La Plata para que sea su nuevo destino.

El nacido en Haedo de 23 años vivió toda su trayectoria futbolística en la Ribera y tras quince años, su rumbo será otro. Con lo duro que resulta salir del club en el que se crió y pasó gran parte de su vida, el lateral derecho abrió su corazón en Instagram y se despidió de Boca con un sentido posteo.

"Hoy me toca despedirme después de 15 años de la que fue mi segunda casa, y me formó como deportista y persona. Fueron muchos momentos vividos, de los que no me voy a olvidar nunca. Dejo un pedazo de mi corazón acá", comenzó Mancuso en su carta abierta a Boca.

Luego, siguió: "Quiero agradecer a las personas que me acompañaron todos estos años: dirigentes, técnicos, preparadores físicos, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas, utileros, cocineros y, principalmente a mis compañeros", y para cerrar, se ilusionó con que en un futuro puede volver a cruzar su camino con el club de la Ribera: "Gracias a todos los hinchas de Boca por su apoyo incondicional; siempre deje todo por esta camiseta y nunca me guarde nada. Quizás la vida algún día vuelva a cruzar nuestros caminos.GRACIAS", junto con su firma. Estudiantes de La Plata lo espera, mientras que Boca se despide del joven carrilero derecho.