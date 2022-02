Minutos después de despedirse de las canchas, Delpo se hizo tendencia en las redes en el mundo del deporte y la cuenta del Grand Slam que ganó en 2009 no quedó afuera de los mensajes.

¡Se volvió loco! El CM del US Open y un tuit "bostero" para Del Potro

Son de aquellas noches y noticias que nunca se olvidan. El 8 de febrero de 2022, Juan Martín del Potro jugó probablemente su último partido de tenis como profesional y lo hizo en su país natal y con su público en la primera ronda del Argentina Open, donde cayó ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3.

Días previos al partido había confirmado que su vuelta a las canchas en este ATP 250 era algo más cercano a una despedida como él quisiera que un regreso firme, ya que sus dolores en la rodilla no lo dejan tranquilo. Por eso, el Court Central del Buenos Aires Lawn Tennis Club se llenó para ver el último baile de uno de los mejores -sino el mejor- tenista argentino de todos los tiempos en lo que fue esta jornada de martes por la noche.

Tras una carrera que se vio seriamente afectada por las lesiones, Delpo puso un fin emocionando a todos hablando luego de la caída ante Delbonis: "Es un momento que no quería que llegue nunca. Estoy tranquilo porque seguramente mi último partido fue en la cancha. Tenía previsto ir a Río, pero deseo poder dormir sin dolor en la pierna y es lo que trataré de hacer a partir de mañana". Así, el ex top 3 del mundo y campeón del US Open en 2009 confirmó el fin de su trayectoria a los 33 años.

Lógicamente, que una leyenda así se retire conmociona a todo el mundo del deporte, por eso desde la lejanía de Nueva York, la cuenta oficial del US Open felicitó al tandilense por su despedida y lo hizo de una manera ¡bien bostera!

Si, así como lo ven, en el Twitter oficial del Grand Slam que se disputa en el complejo Flushing Meadows de Nueva York la cuenta llenó su tuit de corazones azules y amarillos por el fanatismo de Del Potro por Boca.

Así mismo, la cuenta oficial del Xeneize también le dedicó un sentido mensaje en las redes: "Por representar estos colores de la mejor manera. Por el corazón y la garra. Por la perseverancia. Por los triunfos y las enseñanzas en las derrotas. Por jugar cada partido fiel a nuestra historia, a lo Boca. ¡Felicitaciones, @delpotrojuan! Te esperamos en casa".