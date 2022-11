"Busquets hay uno solo, es el único cinco que juega como un diez, él confundió al fútbol mundial, porque desde que apareció él tenemos la creencia que el cinco tiene que jugar con buen pase y empezamos que si el equipo juega mal es porque el cinco no da un pase. Ya nos olvidamos que el cinco tiene que marcar y meterse entre los centrales". Eso había sentenciado Juan Román Riquelme en ESPN tiempo atrás hablando sobre la posición de volante central en donde puso a Busquets como el mejor de todos.

En las últimas horas, el propio mediocampista español respondió al enorme elogio que el Vicepresidente de Boca le dio y lo hizo tras escuchar las declaraciones de Riquelme en un stream con Sergio "Kun" Agüero.

Siendo una transmisión que sirvió de previa para el Mundial en donde el ex Barcelona dialogó con Busquets y Rodri de la Selección de España, Agüero le mostró las frases de Riquelme en aquella entrevista al volante que será el capitán de "La Roja" y sobre las mismas fue más que elogioso.

"La gente que ha jugado al fútbol y tuvo una carrera como él, que digan esas palabras de uno es espectacular, lo mejor para un futbolista, más allá de ganar títulos, tener este reconocimiento de la gente que sabe de fútbol es lo mejor", sentenció "Busi". Además de devolverle la pared a nivel elogios, también le confesó al Kun que de joven estuvo en La Bombonera viendo un Superclásico.

Sobre eso, Busquets contó: "De chico fui a la cancha de Boca a ver a Riquelme. Me gustaban Saviola, Aimar. Ese equipo de River, con Juan Pablo Ángel. Y también me gustaba Riquelme. Mi padrino conocía a Riquelme. Me dijo si quería ir a la cancha. Le dije que sí y fui. Estaba saliendo Tevez también en la Reserva. Antes jugaban previo a la Primera en el mismo estadio". ¡Tremendo ida y vuelta!