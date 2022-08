Más allá que desde el club nunca dejaron claros los motivos por los que Sebastián Battaglia dejó de ser el DT de Boca -incluso el propio entrenador dijo desconocerlos-, con el tiempo quedó claro que puertas adentro no era todo color de rosa. Las diferencias del director técnico con el Consejo de Fútbol y el propio Juan Román Riquelme terminaron poniéndole fin a su ciclo.

Ya desde afuera hace varias semanas, Seba pasó por el canal de YouTube de Ezzequiel y habló de todo. Entre tantos títulos, habló de cómo fue convivir con el CDF: "Hoy Boca tiene otro formato al de otros equipos. Algunos tienen director deportivo y mánager... Boca es diferente, tiene otra forma de trabajar. No es lo mismo hablar con uno que con 5. Hay diferentes puntos de vista y es difícil que todos coincidan en algo".

"Con discusiones, mis convicciones nunca las voy a modificar. Podemos tener diferentes opiniones, pero voy a donde sea con mis convicciones", soltó, como para desactivar cualquier tipo de versión de que le armaban el equipo o algo parecido.

Previamente, se había referido a su despido y manifestó su disconformidad con las formas en que se dio: "No estoy de acuerdo, pero son cosas que no dependen de mí, decidieron de esa manera. No se si era para hablar de fútbol porque la decisión ya la tenían tomada, pero debería ser de la misma manera que cuando te contratan. ¿Por qué debería cambiar? Cuando te van a contratar te tratan de una manera y cuando te van a despedir te tratan de otra. Debería ser lo mismo...".