El ex Boca no continuará en el fútbol español y tiene varias ofertas, entre otras en el fútbol argentino.

Sin duda alguna, uno de los jugadores con paso más llamativo por Boca en el último tiempo fue Franco Soldano. El delantero llegó al Xeneize en el mercado de pases de mediados de 2019 para ser el reemplazante de Darío Benedetto, quien se había ido semanas antes a su arribo al fútbol europeo.

Por eso, y por su llegada desde el Olympiakos de Grecia, se tenía cierta expectativa por él por más que arribaba con el perfil más que bajo. Así y todo, el recuerdo que había de Soldano en el fútbol argentino era grato, ya que en Unión fue uno de los goleadores del campeonato en la temporada 2017/18, donde convirtió 12 goles en 30 partidos.

En Europa tuvo escasa continuidad y por eso, en 2019, el equipo griego decidió cederlo con un cargo de 300mil euros a Boca por dos años, donde tampoco destacó, sino que incluso dejó que desear en su rendimiento.

Con 51 partidos disputados y solo 5 goles siendo atacante, Soldano regresó en junio del 2021 a Olympiakos y nuevamente se fue cedido pero esta vez a la segunda división del fútbol español, para jugar en el Fuenlabrada. Allí no logró asentarse y es suplente desde que arribó, por lo que habría tomado ahora una tajante decisión.

Según contó César Merlo, el delantero busca salir del Fuenlabrada seis meses antes que expire su vínculo porque no está cómodo con el planteo del entrenador. Y como Olympiakos no lo quiere en sus filas, lo cedería nuevamente y entre posibles destinos está el fútbol argentino, aunque sin la confirmación de qué equipo lo quiere. Lo que sí está claro, es que los hinchas de Boca no, ya que en el tuit del periodista llenaron de mensajes donde afirmaban que no lo quieren en el Xeneize.

