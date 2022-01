Ibai Llanos es uno de los streamers más populares del mundo y una figura icónica en el mundo de Internet. Gran parte de su público es argentino y su reconocimiento llegó al mundo del fútbol cuando hace un tiempo confesó que es hincha de Boca: de hecho, suele cantar los temas de la hinchada azul y oro en sus transmisiones.

Hace un tiempo, el español comentó cómo fue que terminó haciéndose fanático del club de la Ribera: "Me gustó Boca porque lo vi un equipo muy de la gente de barrio, humilde. Y descubrí el cántico 'Boca mi buen amigo' y me transmite mucho: da igual lo que pase, siempre estaremos contigo. Y eso me gustó mucho". Y ahora sorprendió a todos con un detalle que nadie sabía.

En una charla con Gerard Piqué, el influencer reveló: "Yo ya rechacé una cosa con River y tú lo sabes perfectamente, por el tema de Boca. Esto la gente no lo sabrá. Muchos me dicen en Argentina que yo una vez puse algo en Twitter de River, me gustaría ver a la gente de Boca rechazar algo de dinero de River. Yo lo hice. Del Barcelona también".

"No tengo nada en contra de River, de hecho es un equipo que me cae bien. Pero cuando decidí que me iba a hacer hincha de Boca y vi que la gente de Boca lo sentía tanto... Dije: 'Joder, no quiero hacer nada con River'", agregó Ibai. Y Piqué ratificó la historia: "Eso es lo que me gusta de tí. El presidente de River es mi amigo, es encantador. Tuvimos una charla y le tuve que decir: 'Ibai es de Boca'".