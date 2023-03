Lo dijo en 1997, poco tiempo después de haberse consagrado en el Mundial Sub 20 de Malasia. ¡Mirá el video!

Hoy por hoy, Lionel Scaloni trasciende cualquier color de camiseta. Gracias a todo lo que logró en su ciclo en la Selección Argentina, al DT lo quieren los de Boca, los de River, los de Newell's, los de Rosario Central y todo el fútbol argentino. Hoy, si le preguntan de qué cuadro es, responde sin dudas: "De ninguno".

“De chiquito era hincha de Boca. Con el correr del tiempo de Newell’s, porque pasé toda mi vida y ahora diría que de ninguno ya que perdés el fanatismo totalmente”, declaró hace unos meses para TyC Sports. Sin embargo, el pueblo xeneize enloqueció con un viejo video del DT hablando de su club a corazón abierto.

Resulta que la cuenta de Twitter @inforealdescalo compartió un archivo de 1997, donde el actual estratega de la Albiceleste confiesa su simpatía por el club de la Ribera. "Soy hincha de Boca. Jugaba en Newell’s y no era hincha de Newell’s, pero dejaba hasta el último sudor en la cancha”, soltó de entrada.

"¿Qué firmaste ahí? ¿No será el pase a Boca, no?", le tiró el periodista después de que el pujatense firmara un autógrafo. "Ojalá sea el pase a Boca", devolvió Lionel. Y agregó: "Ese es mi sueño y después irme a jugar a Europa, pero por Boca quiero pasar. Mi abuelo se murió hace mucho y él me seguía a todos lados. Él me hizo hincha de Boca”. Como todos saben, el campeón del mundo se retiró sin haber cumplido ese sueño.