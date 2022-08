Siempre es especial ver a un juvenil convertir su primer gol en Primera. Eso se potencia si se trata de un doblete para darle vuelta el partido al puntero y ni hablar si ese goleador es tu nieto. Eso le sucedió a Eduardo Langoni, abuelo de Luca, que no ocultó su emoción.

El pibe de Laferrere la viene peleando hace años y está en Boca desde muy chico. La lesión del Changuito Zeballos lo transformó en la principal alternativa como reducido y el domingo pagó por creces. Por eso, su abuelo le dedicó unas hermosas palabras en una carta compartida en su cuenta de Facebook.

"Sueño cumplido por vos y por nosotros. El orgullo del apellido futbolero Langoni. No te imaginas la alegría que tengo, no puedo hablar de la emoción. Recién estoy bajando. No dormí. Sabés que tu alegría es la nuestra. Ahora más que nunca. Mirá hacia delante, siempre con la humildad que te llevó a donde estás. Nunca te olvides de la humildad y sencillez. Te queremos mucho. Tus abuelos", escribió Eduardo, junto a la imagen de la tapa del diario Popular.

+ La palabra de Langoni tras sus primeros goles en Boca

"Todavía no caigo en lo que pasó. Es algo impresionante meter un gol, pero nunca pensé que iba a meter dos. Me voy feliz por mi equipo. Los dos goles fueron para aportar al equipo asi que contento. Tuve la suerte de hacer tres goles en La Bombonera con la Reserva, Siempre es lindo con toda esta gente, era mi sueño y hoy lo cumplí", soltó Luca después del triunfo sobre el Decano.