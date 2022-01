Carlos Tevez está en Ecuador y este sábado jugará en la "Noche Amarilla", el evento especial que cada año tiene Barcelona de Guayaquil y donde invita a un futbolista de larga trayectoria. El protagonista de la edición 2022 es el ídolo de Boca, quien aprovechó para hablar sobre el cierre de su carrera deportiva.

"Es muy difícil que vuelva a jugar. Hace un mes o un mes y medio que no hago nada, ni juego un picado. Un poco al pádel. Me agarra este viaje con las vacaciones de las nenas", comentó Carlitos en ESPN. Sobre el partido de este sábado, señaló: "Con mi experiencia, quiero darle un show a la gente, pero físicamente estoy bien, me mantengo".

"Yo no extraño. Disfruto de mis hijos, con Vane. De la sensación que tuve cuando di el paso al costado, no me arrepiento, disfruto de mis hijas", sinceró Tevez sobre esta nueva etapa de su vida, lejos del fútbol. "Estuve toda una vida jugando al fútbol y eso hace que te pierdas un montón de cosas con la familia. Ahora si voy a la playa o doy una nota, no le tengo que dar explicaciones a nadie. Lo disfruto muchísimo", aclaró.

Además, destacó la vuelta de Darío Benedetto y Guillermo "Pol" Fernández a Boca como refuerzos de jerarquía para este 2022: "Benedetto y Pol le van hacer bien a Boca, son de jerarquía, ya saben lo que es vestir la camiseta de Boca. Ojalá puedan darle ese salto de calidad al equipo, y que esta etapa les vaya bien".