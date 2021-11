Hace algunos meses, Juan Román Riquelme habló en TyC Sports y tiró una de sus máximas en este semestre: "A Atlético Mineiro le ganamos los dos partidos". José Chatruc no se aguantó y le dijo al vicepresidente de Boca que en realidad fueron empates que terminaro en la eliminación del equipo. Y ahí se armó el cruce entre ambos.

Ya pasó un tiempo de esa pelea mediática pero el "Pepe" no se olvida. "No me peleé. Román es un ídolo y me di cuenta lo que genera. Simplemente lo corregí en una cosa y se puso loco. No me dejó hablar ni retrucarle. Fue un monólogo", dijo en "La noche de Mirtha" (Canal 13).

"Muchos me dicen que soy un cagón, que no le dije nada y ahora salgo a hablar... Es que no me dejó hablar. Él sabe que Boca no ganó, entiendo lo que quiere instalar, es cierto que fue una situación extraña", continuó Chatruc. "Pero es como que los ingleses digan que el Mundial no lo ganó Argentina porque el gol de Maradona fue con la mano", aclaró.

Revivir el momento hizo que José se explaye en su postura de ese momento: "El fútbol tiene esas circunstancias. Román como dirigente tiene que entenderlo, a veces se gana y a veces se pierde". "En el mundo del fútbol es como estar hablando con Lennon, está allá arriba. Dependés de cómo te trate y él me dejó chiquito...", soltó.

Para cerrar, Chatruc se animó a dejarle una enseñanza al ídolo de Boca. "Yo le tengo cariño, lo admiro como jugador. Pero debería aprender dos o tres cositas como dirigente. Está en un lugar de poder, muy importante y es un tipo que despierta pasiones", concluyó.