Chatruc revivió su cruce con Riquelme: "Capaz tiene un prejuicio mío y eso lo hizo saltar"

El ex campeón con Racing habló con Bolavip Argentina y no evitó tocar su discusión al aire con Román. Un momento en el que un malentendido los hizo discutir al aire. Del "quería cuidarlo" al "me salió del alma".