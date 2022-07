A dias de debutar como conductor en un ciclo de entrevistas, el ex volante confesó porque no pudo retirarse en el Calamar, recordó el malentendido de su festejo y analizo el presente de la Academia en una charla exclusiva con Bolavip Argentina.

Cada vez es más común ver ex futbolistas que se lanzan al periodismo deportivo, ya sea como panelistas o comentaristas. Un camino que José Chatruc eligió seguir, pero con el condimento de qué eligió estudiar la carrera para estar preparado a su nueva vida: "Ya conocía lo que es estar ante las cámaras pero el estudio me aportó cosas como la escritura o la teoría".

Decisiones que ahora lo pusieron ante un destino que le presenta "sacrificio" pero a su vez "mucho placer", ya que la cadena TNT Sports confió en él para un nuevo proyecto, "Vino para Quedarse": "La idea del producto es buscar que el entrevistado se sienta cómodo. Que nos cuente cómo llegó a capital, como fue ese desarraigo para adaptarse. Con sus orígenes", soltó.

Preparado para todo, "como cuando era jugador; con la moral bien alta", Chatruc habló en exclusiva para Bolavip Argentina y anticipó lo que se verá desde el miércoles 3 de agosto. Un nuevo sueño para su carrera. "Mi sueño era jugar al fútbol y cuando termine los medios era algo que me gustaba, que me cerraba", confiesa.

Pese a lo que significa para Chatruc dar este paso, el ex volante no se olvida de su pasado y presente con el fútbol y analizó el gran momento que vive el Racing de Gago: "Los últimos 8 años fueron muy buenos para el club. Sin que nadie se ofenda, después de River y Boca, creo que Racing hoy en día es el tercer grande", soltó.

Además, contento por el equipo que lo vio campeón en 2001, Chatruc sostuvo que lo más importante es que "en lo institucional y deportivamente se está manteniendo ese lugar en el podio del fútbol argentino". Vale destacar que Pepe tuvo dos pasos porAvellaneda; desde 1999 hasta el 2002 y del 2007 al 2009.

Sumado a esto, Chatruc también habló del club que lo vio nacer: "El momento de Platense es espectacular. Para mi es muy especial, iba mucho a la cancha con mi viejo que es hincha", comentó antes de aclarar que se alejó un poco de la tribuna aunque "ahora voy a volver al Vicente López".

Pese a su sentimiento por el Calamar y a que opina que debe seguir en Primera porque "es un histórico", Chatruc confesó que Platense tuvo que ver con su retiro: "Quise ir gratis y me dijeron que no. Se iban a la B Metropolitana y me decían que querían un cuatro, les dije que si y me dijeron que pruebe en julio", comentó sobre una situación que lo desmotivó de cara al futuro de su carrera en 2010.

Finalmente, saliendo de los equipos en donde brilló, Pepe Chatruc se tomó un momento para recordar un desopilante momento en su carrera cuando hizo el baile característico de los Rolling Stones en el Monumental: "La gente está convencida que hice la Gallinita y no el baile de los Rolling. En ese momento me salió el baile, me fallaba un poquito el mate", tiró riendo.

Igualmente, en esta divertida charla con Bolavip Argentina, Chatruc reconoce que se dio cuenta que "no daba" cuando la gente lo empezó a insultar y silbar. Por suerte para él, "el árbitro lo interpretó bien...era rolinga".

En vísperas de este nuevo desafío televisivo, el ex mediocampista parece estar listo para lo que venga, como siempre.