¿Carlos Tevez se quiere presentar en las próximas elecciones de Boca? A fines del 2023 se realizará una nueva votación en el club de la Ribera y se especula con la candidatura del ídolo. Sobre todo porque del otro lado estarían Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

El "Apache", siempre vinculado a Daniel Angelici, habló con sinceridad sobre el tema. "El Tano es mi amigo, simple. Después, lo que hizo en Boca es todo responsabilidad de él, no mía", aclaró, como primera medida. Y luego dijo: "Si estoy decidido a ser dirigente de Boca, lo primero que voy a hacer es prepararme, porque no voy a dejar que nadie me maneje nada. Para eso, tengo que estar preparado".

"Los tiempos para presentarme como presidente dan, pero la cosa es ver si estoy preparado o no. O si te ponen ahí y vos decís: 'Soy un títere'. Quiero hacerlo si tengo una convicción y quiero algo para el club. Que no te usen porque quieren tener una posibilidad de ganar", aseguró Carlitos.

¿Se viene un Tevez vs. Riquelme en las urnas? Carlos intentó bajarle el dramatismo a la cuestión: "Todos piensan que yo voy a ir contra Román o contra esta dirigencia. No voy a ir contra nadie, voy a llevar un proyecto y decir lo que voy a hacer". "No le voy a tirar mugre ni a Román ni a esta dirigencia. La gente después decidirá si Román y estos dirigentes están haciendo las cosas bien o si necesitan otra cosa", agregó.

"Nos pasa como país: se habla mucho de lo que dejaron los otros y no de lo que van a hacer los que llegan", comparó Carlitos. Y prometió: "Yo no voy a decir si están haciendo las cosas bien o mal, porque cuando era jugador a mí no me gustaba que hablen". ¿Se va a presentar? Todavía no lo sabe: "La política es muy difícil, tenés que embarrarte y no sé si estoy preparado para eso. No quiero improvisar. ¿Poner los pies en el barro por quién?".