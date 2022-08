Toti Pasman liquidó a Riquelme por su manejo de Boca: "No es tu equipo de Country"

La derrota de Boca frente a Patronato generó un fuerte impacto entre los hinchas y todos los protagonistas fueron criticados por el resultado negativo y la mala imagen que mostró el equipo en la cancha. Toti Pasman analizó lo sucedido y se enfocó en un solo nombre: el de Juan Román Riquelme.

"A Riquelme se le acabaron los chivos expiatorios: cuando llegó, era la deuda de la gestión anterior. ‘Nos dejaron un club endeudado’, decían, pero la auditoría nunca lo demostró. Un verso que se terminó", disparó el periodista en Radio La Red. "Después, el problema era el exjugador Carlitos Tevez, y Tevez ya no está mas. Después eran los perdedores de Madrid y a Izquierdoz lo echaste", continuó.

Pasman acusó al vicepresidente de armar el equipo y equivocarse. "El once debe haber sido uno de los papelones más grandes de la historia de Boca. Román, formaste un equipo sin alma. Tu equipo no tiene alma, el equipo que vos conducís desde tu oficina de Ezeiza no tiene corazón, que es lo peor que le puede pasar a un equipo de Boca", sostuvo.

Toti repasó los flojos resultados de Boca en las últimas semanas: "Vergüenza en San Lorenzo, humillación en Argentinos, papelón en Paraná, ¿hasta cuándo, Román? ¿Hasta cuándo pensás seguir con este equipo que atenta contra la historia de Boca a los hinchas?". Y atacó con todo: "¿No pensás renunciar a ser el técnico? En serio... Renunciá como técnico, contratá un entrenador en serio".

"De acá a octubre podés perder un clásico en la cancha de Boca, con Agropecuario en la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones... Se puede poner brava la cosa", remarcó Pasman. Y cerró: "Dejá de convertir a Boca en tu equipo de country. Boca no es tu equipo de country. Si querés hacer eso, agarrá el Senior: llevá a Roncaglia, a Javi García, a Ibarra y a Gracián... Pero a la Primera de Boca respetala un poquito. No es para que dirijan tus amigos".