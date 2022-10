Boca se coronó campeón, pero en medio de los festejos, Óscar Romero tuvo tiempo de hacer un particular pedido.

Tras el título, Óscar Romero no dudó y postuló un refuerzo para Boca: "Tiene que vivir esto"

Después de dar la vuelta olímpica, en Boca se tomaron un tiempito para celebrar junto a los hinchas que se acercaron hasta La Bombonera, además de que diversos jugadores del plantel, como fue el caso de Óscar Romero, dialogaran con los medios de prensa presentes en el campo de juego.

Muchos de los futbolistas se encargaron de celebrar el campeonato de la Liga Profesional, además de comentar sus sensaciones de todo lo que fue la temporada, tuvieron palabras de agradecimiento par los fanáticos del Xeneize, como así también para sus familiares. Pero el enganche paraguayo se tomó un tiempo extra para hablarle a un posible refuerzo.

En más de una ocasión, Juan Román Riquelme buscó la manera de incorporar a Ángel Romero, el hermano del 10 de Boca, pero nunca logró concretar la negociación. Y fue el zurdo quien le dejó un mensaje muy particular a quien hoy se encuentra en Cruz Azul, pero que no renovaría su contrato: "Tiene que estar acá, tiene que vivir esto. No se puede explicar con palabras. Ojalá que se dé de vuelta ese encuentro. El día a día, en el vestuario, en los partidos con el hermano es algo increíble", manifestó en diálogo con ESPN.

Hasta el momento, no hubo ningún avance en una nueva negociación para que Ángel Romero le cumpla el sueño a su hermano Óscar, quien ya está metiéndole fichas a Riquelme y a todo el Consejo de Fútbol para que, al igual que ocurrió en San Lorenzo, los paraguayos se junten para tirar paredes e ilusionar a todos los fanáticos de Boca. ¿Se dará?