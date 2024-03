Más allá de que Boca está pensando en lo que será la definición de la Copa de la Liga Profesional, también espera con ansias al sorteo de la CONMEBOL Sudamericana, donde integrará el bombo 1 gracias al 3er puesto que consiguió en el ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el cual se emitió el pasado 18 de diciembre.

Si bien resta que se definan los partidos entre Bragantino vs. Botafogo, Palestino vs. Nacional de Paraguay, Nacional de Uruguay vs. Always Ready y Colo-Colo vs. Sportivo Trinidense para saber quiénes serán los cuatro equipos que se unirán al segundo certamen de importancia en el continente, fue justo uno de los brasileños quien sumó a Óscar Romero, el ex enganche del Xeneize.

En Brasil ya había cerrado el mercado de pases, pero como la negociación que encaró Botafogo con Romero se dio antes del mismo, desde la CBF le dieron un plazo extra para que concretara la operación, ya que el paraguayo estaba en libertad de acción tras su paso por el fútbol de Turquía, donde defendió la camiseta de Pendikspor.

Fue el representante Regis Marques quien confirmó que el ex futbolista de Boca Juniors jugará en el Fogão, a donde llegará durante las próximas horas para someterse a la revisión médica y luego firmar su contrato hasta el 31 de diciembre, con la opción de renovar por una temporada más.

El paso de Óscar Romero por Boca

Durante su paso por Boca, fueron 65 los partidos que disputó Óscar Romero: convirtió 4 goles, aportó 14 asistencias y conquistó 3 títulos.

Copa de la Liga 2022

Primera División 2022

Supercopa Argentina 2022

¿Cómo le fue a Óscar Romero después de irse de Boca?

En julio de 2023, Óscar Romero no renovó con Boca, quedó en libertad de acción y llegó a un acuerdo con Pendikspor para emigrar hacia Turquía. Allí afrontó 14 partidos y convirtió 4 goles.