Tras la polémica pelea entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia, Darío Benedetto rompió el silencio y fue totalmente claro. "Agustín nunca entendió la camiseta que tenía puesta", manifestó el goleador y referente de Boca. Y sumó a Alan Varela en su discurso sobre los actos de indisciplina: "La camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda".

Si bien la gran mayoría de los hinchas apoyó al delantero, Cristian Traverso se quedó con bronca. Y estalló en TyC Sports: "Yo sé que voy a quedar antipático con muchos, porque cuando uno dice algo en contra de los referentes no gusta. Yo no voy a apañar estas cosas. No me gustó lo que dijo Benedetto, el problema fue entre Almendra y Battaglia y lo deben solucionar ellos".

¿Qué fue lo que le molestó al exjugador de Boca? El hecho de que el "Pipa" mencionó a Varela. "Battaglia estuvo excelente, me saco el sombrero. Yo no sé si los referentes coinciden al 100% con lo que dijo Benedetto, falta otra parte. Involucra a otro chico también, Varela", sostuvo.

"Está mal lo que hizo. Los hinchas pueden tomarlo bien pero yo, como compañero, siento que me vigilanteó. A mí no me gustaría que un compañero haga público esto. Las cosas deben arreglarse adentro. Ya habló el técnico, la máxim aautoridad dentro del plantel. ¿Para qué habla Benedetto?", se preguntó Traverso. ¿Le responderá el goleador?