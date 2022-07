A raíz de la polémica entre el plantel de Boca y los dirigentes por el pago de los premios, Cristian Traverso recordó una historia personal. El exfutbolista, multicampeón en el Xeneize, rememoró el día en el que se negó a jugar y contó todo: qué le dijo Carlos Bianchi y cómo terminó arreglando todo por teléfono con Mauricio Macri, el presidente del club en ese entonces.

En su lugar como panelista de TyC Sports, el exdefensor relató: "En el año 2000, se jugaba el partido suspendido en cancha de Newell's y después teníamos que viajar a América de México. Yo era titular en la Copa Libertadores y hacía cuatro meses que no cobraba". "Necesitaba el dinero, porque además tenía una agencia de transportes y mucha gente a cargo. Se lo había dicho al contador", explicó.

Traverso contó que fue a comentarle a Carlos Bianchi su decisión de no jugar el partido que se venía por esta deuda. "En el asado que se hacía los viernes al mediodía me acerqué y le dije a Carlos. Le dije: 'Si no me pagan, yo no voy'. Él siguió comiendo la ensalada y me dijo 'Bueno'. Terminé de comer y me fui a mi casa", detalló entre risas.

¿Cómo se arregló todo? "Me llamó el presidente Macri y en 50 minutos arregló lo que el contador no había podido en tres meses. Ahí te das cuenta que hay un momento en el que te cansás y tenés que presionar. Es entendible lo que pasó, aunque no lo comparto. Lo hubiese hecho otro día. Pero hay un momento donde tenés que presionar", sentenció Traverso.