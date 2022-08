En medio de un momento delicado, un ex Boca y River criticó fuertemente al Consejo de Fútbol del Xeneize.

Un ex Boca y River le pegó al Consejo del Xeneize: "Hay muchos directivos que no se han preparado"

Después de la dura derrota 3-0 de Boca ante Patronato, las críticas contra Hugo Ibarra y el Consejo de Fútbol volvieron a salir a la luz. En esta oportunidad fue Julio César Cáceres, ex jugador del Xeneize que también tuvo un paso por River, fue el encargado de pegarle fuerte a la Comisión Directiva de los de La Ribera.

La goleada ante el Patrón en Paraná desencadenó el enojo de miles de hinchas, que se manifestaron en las redes y ¡hasta hicieron tendencia el hastag "#TraiganUnDT"! Ahora, para colmo, Cáceres se encargó de pegarle a una dirigencia que viene a los tumbos.

Cáceres le pegó al Consejo del Xeneize: "Hay muchos directivos que no se han preparado"

En diálogo con Cómo Te Va, el ex defensor del Xeneize Julio César Cáceres, disparó contra Juan Román Riquelme y compañía: "Hay muchos directivos que no se han preparado, para ser dirigente de un club muy importante tenés que tener recorrido y capacidad. Uno no puede tomar decisiones como hincha”.

Por otra parte, el paraguayo que jugó en Boca entre 2008 y 2010, se refirió al momento que atraviesa el club con el DT interino: "¿Cuál sería la motivación para Ibarra sabiendo que tiene una fecha límite en Boca? Uno necesita el apoyo para poder desarrollar bien su trabajo”.