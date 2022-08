La decisión de Juan Román Riquelme de participar de las últimas elecciones en Boca cambió todo el panorama. El apoyo que le dio el ídolo a Jorge Amor Ameal se notó en las urnas y por eso el espacio que ambos integraron logró una cómoda victoria. Ahora Román es el vicepresidente del club y el líder futbolístico de toda la institución.

Sin embargo, Gabriel Batistuta, quien participó en las votaciones del 2019 como candidato a manager del espacio de José Beraldi, no pierde las esperanzas de tener una oportunidad en el Xeneize. Consultado por la posibilidad, señaló: "No lo descartaría, me gusta, me gustan los temas que están descuidados detrás del jugador de fútbol. Y se descuidan mucho. Y ahí me gustaría tener la posibilidad algún día de trabajar".

En una charla con el Diario La Nación, el "Bati" amplió: "Hay varios equipos que lo están haciendo, algunos grandes, River, y otros, como Lanús, Vélez, se ve que laburan. Hay cosas para hacer: si alguien me da la posibilidad, yo encantado".

Con respecto a la gestión actual de Ameal y Riquelme, el exgoleador fue claro. "No los conozco. Desde afuera me da una sensación inestable. Si me preguntás por qué, no lo sé, no estoy ahí adentro. Cualquier cosa que pudiese decir, tal vez fuese una boludez. Pero hay inestabilidad... Y la comunicación, me parece, es uno de los problemas", sostuvo.