La historia entre Daniele De Rossi y Boca comenzó hace muchos años. Se inició con declaraciones del italiano en su etapa como futbolista, mencionando el cariño que tenía por el Xeneize debido a su hinchada. Y tuvo su punto más importante con el arribo del volante central al club a fines del 2019.

Si bien su paso por el conjunto azul y oro duró algunos meses, esa etapa consumó el cariño entre De Rossi y los hinchas. Y también multiplicó el amor del ahora exfutbolista por la institución. Por eso Daniele subió una publicación especial el domingo por la noche.

A través de su cuenta oficial de Instagram, De Rossi publicó una historia con el siguiente mensaje: "El domingo perfecto no exis...". La clara alusión de Daniele no solo tiene que ver con el Superclásico que Boca le ganó a River, sino porque también la Roma, su club de toda la vida, venció a Lazio por 3-0.

En una charla con BolaVip, Nicolás Burdisso explicó hace poco el impacto que tuvo Boca en la vida de Daniele. "Él quedó completamente alucinado. Lo marcó para toda su vida, es algo que no lo digo yo, lo dice él. Estuve hace poco con él. Es imposible no pasar por Boca y no quedar marcado de por vida", mencionó.