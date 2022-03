Iban 24 minutos del segundo tiempo y Boca y Huracán igualaban sin goles. Pero cayó un tiro de esquina y Matías Cóccaro sacó ventaja desde arriba para marcar de cabeza y sellar el triunfo del "Globo" en La Bombonera. El delantero fue el gran protagonista del partido y todo se debió a una frase en particular.

Tras el encuentro, Cóccaro aclaró que pidió disculpas tras el gol porque siente respeto por Boca. "Siempre me sentí muy identificado con este club. Jugaron muchos uruguayos que marcaron mi manera de jugar: el Tanque (Silva), Manteca Martínez, son ídolos para mí. Haber pisado acá... yo tengo respeto hacia ellos y por cada club que jugaron ellos también tengo respeto", sostuvo.

Y luego contó un detalle que nadie notó sobre el gol. Antes de que caiga el tiro de esquina, Matías tuvo un breve diálogo con Agustín Sández, el jugador de Boca que tenía que marcarlo. Allí fue cuando aprovechó para distraerlo y sacar ventaja antes de que llegue el entro.

"Me puse a hablar con el lateral, a decirle que marcaba bien. Que trabaja muy bien la pelota quieta, que me había marcado bien todo el partido. Y cuando me felicitó ya me le fui. Y bueno, cuando me fue a marcar ya había cabeceado", señaló. Y agregó: "Un poco de mufa, ja. Él no me dijo nada, solo me dijo 'Muchas gracias'".