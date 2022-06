En las últimas semanas, desde Boca están en buen camino como equipo, ya que Sebastián Battaglia pudo encauzar el plantel y armar un esquema táctico efectivo que le permitió consagrarse en la Copa de la Liga, clasificar como punteros de su grupo en la Copa Libertadores y tener un gran arranque de Liga Profesional con 3 victorias en las primeras cuatro fechas.

Sin embargo, desde todas las aristas del Xeneize, siendo éstas la dirigencia, el Consejo del Fútbol y el cuerpo técnico, consideran que al plantel boquense le faltan algunas piezas para consolidarse como candidato a ganar todo lo que queda en el semestre (liga, Copa Argentina y la tan ansiada séptima Libertadores). Y por eso, el mercado de pases de Boca se está moviendo con rapidez.

+ ¡Descargá la app de Bolavip y ganate la camiseta de la Selección!

En este contexto, jugadores como Arturo Vidal y Martín Payero aparecen como las prioridades que manejan en Boca para convertirlos en nuevos jugadores xeneizes, y para la llegada de dos volantes al plantel del equipo de Sebastián Battaglia, hay futbolistas de esa posición que corren de atrás y que tendrán que ser "sacrificados" para que puedan concretarse estos posibles arribos, como ya ocurrió por ejemplo con el juvenil Gabriel Vega, quien se fue cedido a Godoy Cruz.

Y con una situación similar aparece un mediocampista como Esteban Rolón. El ex Argentinos y Huracán no tuvo un buen año en su primera temporada en Boca y perdió consideración por su bajo rendimiento. Pero desde Boca no pretenden desprenderse al 100% de él pero sí quieren darle más rodaje, por lo que aparece como una fuerte opción su salida de manera momentánea.

Según confirmó el periodista Augusto César, equipos como Tigre, Aldosivi y un conjunto más de México estarían interesados en contar con los servicios de Rolón, ya que en Boca corre de atrás y más aún si se concretan los refuerzos que desde la Ribera aspiran. ¿Será uno de los sacrificados por el Xeneize en este mercado?