La dura lesión que sufrió Exequiel Zeballos le dejó un hueco importante a Boca en el plantel. El delantero fue operado y comenzó una recuperación que le demandará entre cuatro y seis meses, por lo que el Xeneize se quedó sin una de sus figuras en la ofensiva. Por ese motivo, la AFA le dará el permiso para incorporar a un reemplazo y ya suenan varios nombres como candidatos.

Como no es necesario que el club sume justamente a un extremo, la posibilidad también se abre para un centrodelantero. Así, ya hay una pequeña lista de jugadores que le interesan a Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Y uno de los nombrados rompió el silencio para hablar de la posibilidad de ponerse la camiseta azul y oro.

Gabriel Ávalos, futbolista de Argentinos Juniors, comentó que aún no le llegó ninguna propuesta. "Hoy mismo no sé, yo me enteré en las redes sociales, pero nadie se comunicó conmigo y me da mucho orgullo que me tengan en cuenta de clubes tan grandes. Hoy hice la recuperación del partido y lo iremos viendo en estos días. Yo trabajo para estas cosas para que gente tan importante como Román se fije en mí", dijo.

En su charla con "Platea Baja" (Radio Del Plata), el delantero aclaró que seguirá trabajando como siempre en el "Bicho", a la espera de ver lo que sucede con su pase. "Siempre estuve tranquilo. Las cosas en algún momento se dan, aunque estoy muy bien en Argentinos, siempre estuve calmado y hacer mi trabajo e ir partido a partido", manifestó. De todas maneras, trascendió que Argentinos no quiere dejarlo ir y por eso no es una de las prioridades de Boca. Aunque, a pesar de todo, Ávalos no pierde las esperanzas.