Con un triplete de Darío Benedetto, Boca venció por 3 a 0 a Patronato en Santiago del Estero y se quedó con la Supercopa Argentina 2022, en lo que es su primer título obtenido en el año, llegando a siete años de forma consecutiva logrando por lo menos una estrella en la historia del club.

Al igual que contra Vélez, el entrenador de Boca, Hugo Benjamín Ibarra decidió que Facundo Roncaglia sea titular por encima de Bruno Valdez, quien arrastraba una dolencia física, y que ingresó en el entretiempo por el experimentado central, logrando su primer título en la institución, tras haber disputado tan solo 5 partidos.

En diálogo con Fútbol a lo grande, programa de Paraguay, el defensor habló sobre su adaptación al fútbol argentino: "El fútbol argentino es muy dinámico, mucho roce, me meten patadas a mí ja, imaginate lo que es. Estoy adaptándome, al estilo que siempre se jugó en Sudamérica, es un fútbol muy peleado".

Además, se mostró feliz por su primer título como jugador de Boca: "Estoy feliz y orgulloso de poder levantar un título con Boca. Agradecido con toda la gente y el recibimiento". Y agregó sobre su charla con Ibarra: "Con Vélez me guardé por esta final, Hugo me habló dos días antes y me dijo que no quería arriesgar que se vienen partidos importantes. Fue decisión del técnico,yo estaba bien y por suerte pude ingresar".