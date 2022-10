Boca se consagró campeón de la Liga Profesional 2022 y todo el plantel lo celebró en La Bombonera ante miles de hinchas. El tramo final del torneo fue complejo y el equipo tuvo que atravesar momentos tensos, como la derrota frente a Newell's. Ese partido donde Luis Advíncula quedó expuesto.

El lateral derecho habló en TNT Sports y marcó su postura sobre los motivos que llevaron al Xeneize al título. "Siempre nos enfocamos en nosotros y en lo que teníamos que hacer. Agarramos un buen envión de triunfos y por eso somos campeones. Tenemos bastante partidos jugados pero hicimos una buena pretemporada", sostuvo.

Y luego sí habló de su rendimiento en los últimos partidos, reconociendo que no pudo mostrar su mejor versión pero agradeciendo al plantel por el respaldo. "Quiero agradecer a mis compañeros que me vienen bancando. Vengo de cagada en cagada pero ellos me bancan. Quiero agradecerles a ellos y a mi familia que siempre está", comentó.

"Si bien uno en lo personal no está pasando un buen momento, están ellos para levantarte. Por eso este equipo salió campeón, porque es un grupo unido", agregó el peruano. Y aseguró: "Siempre pongo el pecho y asumo cuando cometo un error. Por eso agradezco a mis compañeros, ellos sacaron el partido adelante".