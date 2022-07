En un partido caliente, con dos equipos golpeados -cada uno a su manera- como San Lorenzo y Boca, apareció Marcos Rojo para abrir la cuenta en el Nuevo Gasómetro. Como en la final contra Tigre, el defensor convirtió el 1 a 0 de cabeza para el equipo de Hugo Ibarra.

La jugada se origina por una infracción mal sancionada por Espinoza. De ese tiro libre, Villa se la puso en la cabeza al ex-Manchester United y así llegó el primer gol del partido. El festejo fue con dedicatoria especial...

El defensor gritó con bronca, se sacó la cinta de capitán y fue directo a abrazar a Carlos Izquierdoz, en el medio de todas las versiones sobre una supuesta pelea con el Consejo de Fútbol y Juan Román Riquelme. El Cali, por "decisión táctica", hoy arrancó el partido desde el banco de suplentes.

Cuando su discusión por una supuesta pelea por los premios a los jugadores era el tema principal de todos los medios, el defensor habló en Instagram. “En 15 años que juego al fútbol, jamás tuve problemas con alguien (salvo Mineiro). No crean todo lo que se dice. Si acepté quedarme hasta diciembre fue solamente porque quería ganar la Copa y lo mismo corre para mis compañeros. Una pena que no se dio, pero no me quiero ir y que piensen cosas que no son”, escribió.