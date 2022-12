La pasión de Felipe Melo por Boca no es ninguna novedad. El volante brasileño le ha demostrado su cariño al Xeneize en varias oportunidades y tiene pendiente pisar La Bombonera pero desde el tablón. "En la Argentina soy hincha de Boca. Cuando me retire me gustaría ir a ver un partido, pero no en el palco, sino con la gente, eso me da ilusión. Para mí es una de las mejores hinchadas del mundo. Es un club que te hace enamorar...", declaró tiempo atrás.

Sin embargo, jamás pudo ponerse la camiseta azul y oro como futbolista y hasta llegó a quejarse de ello cuando su vínculo con Palmeiras estaba llegando a su fin. "Sí, preguntan (en Boca) pero ninguno me ha llamado, je. A ver si alguno me llama porque, si no, si ninguno me llama y Palmeiras no me llama, me voy a quedar en casa", expresó pocas semanas antes de unirse al Fluminense.

En su nuevo equipo formó una amistad con Germán Cano, el argentino que está rompiendo todos los récords goleadores habidos y por haber en el Brasileirao, y en esta oportunidad Felipe Melo recibió un sentido obsequio de su parte que ya lo luce a través de sus redes sociales.

El mediocampista posó con su nueva tabla para cortar, esta vez con una tentadora carne que acababa de cocinar, y le dio las gracias al artillero argentino por regalársela. ¿El detalle? Tiene el escudo de Boca, algo que seguramente a Melo le habrá encantado.