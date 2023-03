Una vez que Juan Román Riquelme estuvo de regreso en Argentina tras participar del Partido de Leyendas que organizó Villarreal con motivo de su Centenario, el Consejo de Fútbol de Boca le comunicó a Hugo Benjamín Ibarra la decisión de finalizar su vínculo como entrenador. Poco después, fue Chicho Serna quien confirmó que ya estaban en búsqueda de su reemplazo.

Los nombres que tiene el Xeneize tiene sobre la mesa no son diferentes de los que se habían comenzado a ventilar después de las dos derrotas consecutivas por Liga profesional, ante Banfield e Instituto de Córdoba: Tata Martino es el favorito, pero también se avaluaron las opciones de José Néstor Pekerman e incluso Carlos Bianchi.

En el programa Equipo F de ESPN, Sebastián Pollo Vignolo agregó sin embargo una alternativa más que no estaba en los planes de Riquelme: Martín Palermo, con quien Román acaba de compartir justamente la estadía en España ya que también dio el presente en el evento organizado por Villarreal.

"Hoy Palermo está en Platense. Si no estuviera en Platense, si yo soy Riquelme, lo llamo. Cómo no le voy a ofrecer a Palermo que dirija a Boca. No lo va a hacer porque está en Platense. Yo creo que Palermo no le diría que no a Boca", expresó el periodista.

Esa opinión de Vignolo no fue complementada por Augusto César, quien sigue de cerca el día a día de Boca. De hecho, este señaló que si no se logra llegar a buen puerto en las negociaciones con Tata Martino, no descartaría la posibilidad de que el Consejo le haga un llamado al ídolo.