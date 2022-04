Boca se está enfrentando a Vélez, en el José Amafiltani, por la 9na jornada de la Copa LPF. Después de lo que fue la caída en la Libertadores, donde ambos equipos tropezaron el sus respectivos debuts y no tuvieron una buena actuación, se cruzaron en Liniers para recuperarse en el certamen local.

Los dirigidos por Battaglia venían de triunfar ante Estudiantes y River, pero después hubo una igualdad contra Arsenal y la caída en el certamen continental, lo que generó que los hinchas se mostraran con muchísima disconformidad en las redes sociales.

Pero ahora, con quien se la agarraron fue con Sebastián Vignolo. En más de una ocasión, los hinchas de River acusaron al periodista de ESPN de ser simpatizante de Boca, aunque desde La Ribera dicen lo contrario y que tiene afinidad con los de Núñez. Y en la previa al choque contra Vélez, en el Xeneize explotaron por un blooper del Pollo.

El ex periodista de Fox Sports estaba recordando a Lelo García, el histórico encargado del mantenimiento del césped de la cancha de Vélez, quien falleció en marzo pasado, cuando cometió un error que no pasó por alto en las redes: "Es imposible no venir a la cancha de River y no recordar, realmente, a quien ha sido un fenómeno", sostuvo Vignolo. ¿Fue un error o realmente estaba pensando en el Millonario?