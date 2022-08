¿Cómo quedó la relación entre Sebastián Battaglia y Juan Román Riquelme? Tras su despido de Boca, el entrenador se refirió a su trato con el vicepresidente y también con todo el Consejo de Fútbol. Y respondió la gran pregunta: ¿volvería a ser el DT del equipo con esta dirigencia?

Con respecto a Román, Battaglia fue claro: "Mi relación es igual. Teníamos las charlas que teníamos que tener y después se dio la posibilidad de entrar a trabajar al club. No volví a hablar después de que salí del club, pero no tendría problemas en sentarme y hablar porque siempre lo hemos hecho como personas civilizadas".

En su charla con el youtuber "Ezzequiel", el "León" también hizo hincapié en lo complicado que era el manejo con tantos dirigentes del Consejo: "Boca tiene un formato diferente a otros equipos, eligió esta manera. No es lo mismo hablar con uno que hablar con cinco. Hay diferentes opiniones, puntos de vista. Que todos estén de acuerdo en algo era muy difícil".

A la hora de hablar de una posible vuelta en esta gestión, Battaglia no descartó esa chance: "Todo siempre se puede hablar y se pueden volver a proyectar cosas hacia adelante. No me lo imagino hoy, pero quién sabe en un futuro... Con esta dirigencia u otra...". "A Boca hay que ponerle siempre adelante de todo y pensar en el bien para el club. Viví cosas muy lindas. En un futuro veremos...", explicó.