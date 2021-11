Todo surgió a partir de la charla entre Juan Román Riquelme y el plantel de Boca, que dejó algo relegado a Sebastián Battaglia. ¿Está bien que un dirigente cruce esos límites entre el DT y sus jugadores? Alfio Basile opinó sobre el tema y terminó contando una anécdota increíble.

Sobre el episodio que tuvo como protagonista a Román, el "Coco" opinó que "a lo mejor no era el momento" porque en Boca "es un revuelo tremendo", aunque aclaró: "no lo veo tan grave". ¿Dejaría que se lo hagan a él? "En el vestuario, conmigo solo. Ahora, en la semana, si coordinamos todo... Pero nunca me pasó", comentó en "Boca de Selección" (Radio Colonia).

"Diría que no salvo que estemos a la mañana en el entrenamiento y con un tipo de fútbol como Riquelme... Porque antes hablaban los directivos que no sabían un carajo de fútbol y opinaban. Siempre los he frenado, nunca tuve ese gran problema, los cortaba de entrada", continuó Basile.

Y ahí recordó un momento que vivió en su llegada a Boca como DT. "Estaba Diego (Maradona) en la reunión, y le dije a Mauricio (Macri): ‘Vos contratás algo y querés opinar de fútbol, callate’. Lo paramos los dos en la reunión cuando me contrataron. De entrada nomás", relató.

Para cerrar el tema, dejó en claro que a él no le pasaría lo que le sucedió a Battaglia. "Ni con Ameal ni con ningún presidente me pasó a mí. Sabían como era. Si me decían algo, los frenaba de entrada. Si no les gustaba como era yo, me iba, no tenía ningún problema. Los echaba del vestuario yo", completó.