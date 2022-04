La situación de Agustín Almendra fue tapa de todos los diarios este viernes 8 de abril. El volante de Boca, que había sido apartado del primer equipo por faltarle el respeto a Sebastián Battaglia, volvió a jugar en la Reserva, hizo el gol de la victoria y pidió disculpas. Allí se despertó la duda: ¿Debe perdonarlo el DT? Ramón Ábila, que se fue en conlicto con la dirigencia, dio su opinión.

"Yo le estaba generando un gasto innecesario al club . No quería cobrar sin hacer nada. Mi idea era estar en un lugar en el que me quieran y me hagan sentir importante. La propuesta, el plantel y Colón me entusiasmó", contó Wanchope tras su conflictiva partida del Xeneize. Y ahora, ya afianzado en el Sabalero, opinó del momento que atraviesa Almendra sin meterse en problemas.

Wanchope Ábila y su opinión de la situación de Almendra en Boca

Colón empató 2-2 ante Rosario Central en Santa Fe y el ex delantero de Boca volvió a gritar un gol oficial. Por eso, en la entrevista post duelo se mostró feliz: "Necesitaba volver a convertir porque hacer goles es lo único que me gusta en el fútbol. Después leo que muchos dicen 'no te puede ganar en velocidad'... Vení a ganame en fuerza, en velocidad y sacámela... Viste que cuando estás tirado abajo del aire acondicionado todo es fácil".

Tras mostrar su felicidad por el gol, Ábila eligió no jugársela en el caso Almendra al aire de TyC Sports: "Vos viste que cuando estás con esa camiseta lo único que interesa es ganar, pero casi a cualquier precio. Te volvés un enfermo por ganar". No se puso en ninguna vereda, pero sus dichos dan por entendido que (sin pedir las disculpas al juvenil) que entendió la reacción del mediocampista por cómo se vive el día a día puertas adentro.