A lo largo de este año, muchos juveniles tuvieron su ansiada explosión en Boca. Recibieron oportunidades y las aprovecharon de la mejor manera, mostrando todas sus virtudes y dejando en claro que son el futuro del equipo. Un jugador en particular se destacó pero luego no volvió a sumar minutos y eso inquieta a los hinchas.

La situación del futbolista en cuestión generó un largo debate en los últimos meses y el que se sumó a la charla fue Carlos Tevez. El ídolo del club analizó el presente de sus ahora excompañeros en una charla con TyC Sports y ahí expuso su opinión sobre lo que pasa con Alan Varela.

¿Por qué no juega el volante? "Los chicos no son los mismos que antes. Ya son grandes. 'Chico' a Varela no se le puede decir porque ya es papá", aclaró Carlitos en primera instancia. "No es fácil cuando ya debutan grandes y tenés que llevarlos porque parece que se comen el mundo porque debutaron en Boca. Yo era chico, tenía 17 años, jugaba en Boca pero jugaba con mi papá y mi mamá", agregó.

"Varela ya es un hombre, lo viví poco tiempo pero vi su personalidad. Creo que tratan de ubicarlo en lugar y tiempo para que aprenda. Ahora no sé cómo los van llevando pero parece ser un manejo en el que tratan de llevarlos despacio", opinó Tevez. ¿Se verá más a Varela en 2022?