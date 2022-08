“Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve”. Con esa declaración, Carlos Zambrano explicó lo que sucedió en el encontronazo con Darío Benedetto en el entretiempo del partido entre Boca y Racing en Avellaneda, donde una discusión subida de tono en el campo de juego terminó en golpes de puño en el vestuario visitante del Estadio Presidente Perón.

Tras conocerse lo sucedido, desde Boca actuaron institucionalmente y decidieron sancionar a ambos futbolistas con una multa futbolística de dos partidos de ausencia, por lo que ante Rosario Central esta jornada y la próxima frente a Defensa y Justicia, ni Benedetto ni Zambrano estarán disponibles para Hugo Ibarra.

Sin embargo, en las declaraciones que el "Kaiser" le dio al diario peruano "Trome", donde habló por primera vez sobre lo sucedido con el "Pipa" en la noche de domingo en el Cilindro de Avellaneda, también esbozó una crítica para la directiva de Boca en sí por la fuerza de su castigo, siendo este el mismo que el de Benedetto.

"No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar", soltó en Trome. De esta forma, dejó en claro que no coincidía con lo impuesto institucionalmente desde el club de la Ribera, pero que lo iba a acatar de la manera correspondiente.